    10 июня 2020, 12:57

    Какие страны откроются первыми для россиян? Ответил эксперт

    Артур Блянихов

    Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов рассказал порталу News.ru, какие страны могут открыться первыми для туристов из России.
    Какие страны откроются первыми для россиян? Ответил эксперт

    По мнению Зотова, с 1 августа могут открыться полеты в страны СНГ и те государства, где меньше всего количества зараженных коронавирусом.

    «Более того, может открыться сообщение с Египтом и Грузией — это то, чего ждут не только туристы, но и авиаотрасль. Если мы говорим про Грузию, то все для открытия направления готово, как и по СНГ», — допустил специалист.

    Он добавил, что из европейских стран россиян могут пустить в Германию. По мнению Зотова, после пандемии люди будут больше всего бояться массовых скоплений людей и будут стремиться к самостоятельному отдыху.

    Это должно повлиять на экскурсии, поскольку их в основном проводят на автобусах. Маски и перчатки станут обязательными, поэтому встает вопрос: как люди будут находиться в индивидуальных средствах защиты в таких жарких станах, как Греция и Италия.

    «Особенно сложен вопрос для тех, кто имеет сложности с дыхательной системой», — обратил внимание собеседник издания.