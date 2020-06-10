Какие страны откроются первыми для россиян? Ответил эксперт

По мнению Зотова, с 1 августа могут открыться полеты в страны СНГ и те государства, где меньше всего количества зараженных коронавирусом.

«Более того, может открыться сообщение с Египтом и Грузией — это то, чего ждут не только туристы, но и авиаотрасль. Если мы говорим про Грузию, то все для открытия направления готово, как и по СНГ», — допустил специалист.

Он добавил, что из европейских стран россиян могут пустить в Германию. По мнению Зотова, после пандемии люди будут больше всего бояться массовых скоплений людей и будут стремиться к самостоятельному отдыху.

Это должно повлиять на экскурсии, поскольку их в основном проводят на автобусах. Маски и перчатки станут обязательными, поэтому встает вопрос: как люди будут находиться в индивидуальных средствах защиты в таких жарких станах, как Греция и Италия.

«Особенно сложен вопрос для тех, кто имеет сложности с дыхательной системой», — обратил внимание собеседник издания.