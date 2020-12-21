Какие сферы труда пострадали в пандемию больше всего? Ответили в Общественной палате
Председатель комиссии Общественной палаты по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов Наталья Починок рассказала порталу News.ru, какая сфера труда больше всего пострадала в пандемию.
Отмечается, что наибольший удар пандемия нанесла по лесному и сельскому хозяйству, где безработица подскочила на 7,6%. Строительная сфера на второй позиции (5,2%). Следом идут область информации и связи (+3,4%) и сфера образования (+0,8%). По данным издания, от безработицы меньше всего пострадали работники сферы госуправления. При этом прирост трудоустройства зафиксирован в спортивной отрасли (2,4%).