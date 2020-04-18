Какие респираторы стоит носить во время пандемии коронавируса? Советы от МЧС
«В исключительных случаях допускается применять одноразовые медицинские маски, чтобы выделения слизи при кашле или чихании локализовались на внутренней поверхности маски и не попадали во внешнюю среду», — приводит РИА «Новости» текст сообщения МЧС России.
Уберечься во время контакта с зараженными помогут респираторы класса защиты FFP3 и очки. Такие респираторы эффективны на 99%. Как и маски, их можно использовать только один раз не дольше двух-трех часов. Вероятность заражения повышается, если потрогать их руками. В этом случае необходимо тщательно вымыть руки с мылом.
Ранее в МЧС рассказали, что носить защитные маски на улице не стоит. Их необходимо надевать в местах скопления людей, а на улице лучше подышать свежим воздухом.
По последним данным в России зафиксировали уже 32 008 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 умерли 273 человека.