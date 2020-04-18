Какие респираторы стоит носить во время пандемии коронавируса? Советы от МЧС

При появлении признаков заражения коронавирусом лучше всего использовать респираторы классов защиты FFP1, FFP2 и FFP3 без клапана выдоха. Они уберегут других людей от инфекции.

«В исключительных случаях допускается применять одноразовые медицинские маски, чтобы выделения слизи при кашле или чихании локализовались на внутренней поверхности маски и не попадали во внешнюю среду», — приводит РИА «Новости» текст сообщения МЧС России.

Уберечься во время контакта с зараженными помогут респираторы класса защиты FFP3 и очки. Такие респираторы эффективны на 99%. Как и маски, их можно использовать только один раз не дольше двух-трех часов. Вероятность заражения повышается, если потрогать их руками. В этом случае необходимо тщательно вымыть руки с мылом.

Ранее в МЧС рассказали, что носить защитные маски на улице не стоит. Их необходимо надевать в местах скопления людей, а на улице лучше подышать свежим воздухом.

По последним данным в России зафиксировали уже 32 008 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 умерли 273 человека.