Рекрутер Валинуров рассказал, какие профессии станут менее востребованными через 10 лет

Через 10 лет на рынке труда будут значительно менее востребованы бухгалтеры и юристы, а зарплаты программистов будут ниже, чем сейчас. Об этом в разговоре с Lenta.ru рассказал рекрутер Ильгиз Валинуров.

«Я не думаю, что какие-то профессии полностью исчезнут к 2030 году. Все-таки в этом вопросе присутствует некоторая инертность. К примеру, дома становятся все умнее, но консьержки для многих все равно удобнее и привычнее. Или водители различных видов транспорта — сомневаюсь, что все доверят автопилотам. Так что что-то исчезнет, но не все», — сказал эксперт.

По его мнению, сейчас многим следует задуматься о карьере в сфере IT, поскольку массовая цифровизация неизбежна, и эти профессии будут все востребованнее с каждым годом.

А вот документооборот может в конечном итоге полностью стать заботой искусственного интеллекта.

«Сейчас активно развивается электронный документооборот, система распознавания документов, так что бухгалтерия в привычном понимании — точно не то, что будет востребовано в будущем. То же с юристами. Большинство из них составляет рутинные договоры, с чем может справиться и искусственный интеллект. Конечно, специалисты по сложным миллиардным сделкам, слияниям, поглощениям останутся. Но если речь о договоре аренды, то без этого легко можно будет обойтись», — пояснил Валинуров.