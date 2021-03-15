Какие профессии наиболее подвержены алкоголизму? Перечислил эксперт

Научный сотрудник отделения амбулаторной медицинской реабилитации филиала НМИЦПН имени В. П. Сербского Ольга Коротина рассказала порталу News.ru, представители каких профессий больше всего подвержены алкоголизму.

«Представители таких сфер, как торговля, общепит. Есть перечень профессий, отличающихся повышенной психологической сложностью», — отметила собеседница издания.

Также в список входят представители артистической среды и актеры. Коротина добавила, что со стрессом может справиться не каждый человек. Поэтому очень многие прибегают к алкоголю как к средству, которое снимает стресс, а это, по мнению Коротиной, неправильно.