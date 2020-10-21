Какие профессии могут исчезнуть через пять лет? Рассказала экономист

Разумова выразила надежду, что в ближайшую пятилетку с рынка труда уйдут профессии, где человек постоянно подвергается риску и опасностям.

«Например, во многих странах шахтер — это тот человек, который управляет умной машиной, которая добывает уголь, а не спускается вниз и подвергает себя ежесекундно риску», — обратила внимание экономист.

По ее мнению, в первую очередь будут вытесняться профессии, которые связаны с физическим трудом. При этом она заметила, что роботизация развивается не столь быстро, поскольку это дорого и пока не удается сделать так, чтобы искусственный интеллект заменил человеческий.