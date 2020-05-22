Купальный сезон, рынки и детсады. Какие ограничения снимают регионы России

Регионы центрального федерального округа России начинают разрабатывать планы по смягчению ограничений из-за нового типа коронавирусной инфекции. Однако вводить такие меры готовы не все — в некоторых субъектах ситуация с COVID-19 остается серьезной.

В Московской области с 25 мая начнется поэтапное открытие МФЦ. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на первом этапе центры смогут посещать юридические лица, а начиная со второго — физические. С введением каждого нового этапа будет увеличиваться количество услуг, которые жители региона могут получить в МФЦ.

Воронежская область готова к первому этапу выхода из ограничений — с 19 мая заработали дежурные группы в детских садах, вновь начался плановый прием пациентов в поликлиниках, а с 20 мая открылись ярмарки и рынки. Глава региона Александр Гусев заявил, что в начале июня Воронежская область сможет начать второй этап снятия ограничений.

Новые запреты

Однако не все регионы готовы ослаблять введенные из-за коронавирусной инфекции запреты. Речь идет о Брянской, Курской и Тамбовской областях. Губернатор Курской области Роман Старовойт отложил старт купального сезона на 1 июля. В Орловской области запретили начинать работу летних пришкольных лагерей. Тем временем в Ивановской области усилили контроль на въезде в регион — теперь все, кто прибывает на личном транспорте, должны указать в специальной анкете свои контактные данные.

Информационный центр по коронавирусу отметил, что отдельные регионы центрального федерального округа уделяют пристальное внимание нарушениям режима повышенной готовности и самоизоляции. Больше всего таких нарушений выявили в Подмосковье — уже 18 тысяч. В Ивановской, Калужской, Курской и Тамбовской областях зафиксировали по несколько тысяч таких нарушений — по каждому из них выписали штраф.

Поддержа жителей и медработников

Все регионы ЦФО начали принимать заявления на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет. Средства на этот вид помощи выделили как из федерального, так и из регионального бюджета. Сумма выплат будет зависеть от среднего прожиточного минимума по каждому конкретному региону.

Стимулирующие выплаты из федерального бюджета назначили социальным и медицинским работникам, которые взаимодействуют с пациентами, у которых подтвердили новый тип коронавирусной инфекции. Все регионы открыли специальную горячую линию — с ее помощью можно получить ответ на интересующие вопросы по этой проблеме, а также решить конфликтные случаи по выплатам.

В регионах ЦФО продолжают открывать новые инфекционные больницы и разворачивать дополнительные койки для пациентов с коронавирусом. До конца июня в Воронеже достроят новый инфекционный центр, а в Твери заработает новый госпиталь на 200 коек. В Тульской области завершается строительство в Алексинской, Веневской и Ефремовской больницах. Также к приему пациентов с COVID-19 готовят Манеж стадиона «Арсенал» — на его базе появится 800 новых коек.