Борьба с эмоциональным выгоранием и статьи на Википедии. Какие НКО получили гранты президента

Среди большого количества заявок были весьма необычные. Например, грант в 1,8 миллиона рублей получила петербургская организация по профилактике эмоционального выгорания «Второе дыхание». Как утверждают авторы заявки, эта сумма поможет оказать помощь специалистам социальной сферы избежать и преодолеть эмоциональное выгорание.

Традиционной культуре окажут грантовую поддержку Подробнее

Немного больше, а именно 1,9 миллиона рублей, выделят «Гостеприимному Кавказу». Грант пойдет на проведение различный мероприятий и создание уникального этно-культурного креативного пространства на Северном Кавказе.

Агенство социальных технологий направит свой выигрыш в 12,2 миллиона рублей на профилактику абортов. Свой проект инициаторы объяснили тем, что Россия занимает одну из первых строчек по количеству прерываний беременности.

Следующим обладателем гранта стала Школа керамики и женских ремесел. Организация потратит 499 тысяч рублей на создание учреждения в пгт Янтарный Калининградской области.

«Викимедиа.РУ» получила на свой проект 8,4 миллиона рублей. В обосновании заявки сказано, что деньги должны помочь научить и замотивировать студентов создавать страницы в «Википедии». Новые статьи должны быть посвящены великим людям, которые внесли большой вклад в науку, культуру и другие сферы жизни.

Обладателем самого крупного гранта в размере 75 миллионов рублей стал Фонд развития физтех-школ. Деньги планируется потратить на проведение чемпионата по программированию ICPC среди студентов со всего мира. По словам авторов идеи, сейчас в стране не хватает IT- специалистов. Если в Германии или США в интернет-сфере задействованы 4% работников, то в России всего 2%.

Как пишет «Коммерсант», победители конкурса стали известны 14 октября. В 2019 году на гранты выделили около восьми миллиардов рублей. Почти половину суммы получили призеры в начале года, а 4,3 миллиарда рублей поделят новые проекты. Кто именно получит финансирование выбирают эксперты, затем выбор утверждают сотрудники координационного комитета, а окончательное решение принимает Фонд президентских грантов.