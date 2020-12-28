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    28 декабря 2020, 20:44

    Какие навыки нужны для удаленной работы? Перечислили специалисты

    Артур Блянихов

    Руководитель пресс-службы сервиса по поиску работы HeadHunter Александр Джабаров рассказал РИА ФАН, какие умения и навыки больше всего ценят работодатели при отборе сотрудников на онлайн-должность.

    Джабаров пояснил, что при отборе учитывается опыт работы в удаленном режиме, навыки самоорганизации, а также умение работать с теми или иными онлайн-площадками.

    «Обращают внимание на то, чтобы человек не нуждался в полном обучении, чтобы он уже знал, как работать с корпоративными мессенджерами и корпоративными средствами для управления проектами онлайн», — добавил собеседник информагентства.