Какие навыки нужны для удаленной работы? Перечислили специалисты

Джабаров пояснил, что при отборе учитывается опыт работы в удаленном режиме, навыки самоорганизации, а также умение работать с теми или иными онлайн-площадками.

«Обращают внимание на то, чтобы человек не нуждался в полном обучении, чтобы он уже знал, как работать с корпоративными мессенджерами и корпоративными средствами для управления проектами онлайн», — добавил собеседник информагентства.