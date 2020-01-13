    13 января 2020, 02:55

    Автопроизводители рассказали, какие машины получат госскидку в 2020 году

    Александра Каширина

    Скидку 10% на все свои авто предоставят производители «АвтоВАЗ», УАЗ и Datsun, а компании Renault, Nissan, Skoda, Volkswagen, Kia, Hyundai только на некоторые модели. Об этом написала газета «Известия».
    Автопроизводители рассказали, какие машины получат госскидку в 2020 году

    Скидка предусмотрена государственными программами «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», которые призваны стимулировать спрос на машины, стоимостью ниже одного миллиона рублей.

    Однако на сегодняшний день очень мало автопроизводителей могут удержать стоимость машины до этой отметки из-за постоянно растущих налогов и сборов. При этом само правительство выделило на программы в два раза меньше денег, чем в прошлом году (пять миллиардов рублей против девяти с половиной), когда этих денег, к слову, хватило лишь на девять месяцев.

    При аналогичном спросе предполагается, что в этом году государственных средств хватит лишь до мая. Многие специалисты считают, что для улучшения ситуации следует поднять максимальный порог действия госпрограмм до 1,8 миллиона рублей.

    Помимо этого, многие производители в борьбе за клиентов создают свои скидочные предложения, к примеру, для больших семей.