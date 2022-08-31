Соцподдержка без справок и учет интернет-рекламы. Какие изменения ждут россиян в сентябре

С сентября школьники с ограниченными возможностями получат гарантированное двухразовое питание, вся реклама в Сети будет иметь соответствующую пометку, а информацию о ней отправят в специальный реестр. Об этих и других нововведениях — в материале «360».

Раздел долей

С 1 сентября россияне не смогут дробить квартиры и дома на доли менее шести квадратных метров. Сделки, которые заключат с нарушением правила, не будут иметь силы.

При этом запрет не действует при наследовании, приватизации и использовании маткапитала. В этих случаях долю нужно выделять по закону.

Суд также может изменить соотношение долей в имуществе супругов. Но только в том случае, если один из них специально уменьшил общее имущество. Например, недобросовестно или без согласия заключал сделки.

Пособия без справок

С начала осени меры соцподдержки будут назначать без справок. Таким образом, помощь станет доступнее, гражданам не придется посещать множество инстанций, писала «Российская газета».

Пособия назначат по заявлению либо просто по принадлежности россиянина или его семьи к категории льготников. Речь идет о выплатах на школьников, малоимущим семьям и детям до трех лет.

Правила техосмотра

С 1 сентября вступают в силу поправки в правила техосмотра. С осени больше не будут проверять наличие огнетушителя, аптечки и знака аварийной остановки.

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Из обязательного перечня исключили замер остаточной глубины протектора шин. Кроме того, больше не будет проверок уровня шума выхлопной системы.

Автомобилисты также могут не беспокоиться за проверку подтекания и каплепадения рабочих жидкостей.

Защита персональных данных

С 1 сентября компаниям придется подавать в Роскомнадзор уведомление об обработке персональных данных практически во всех случаях. Исключение — работа с информацией без использования средств автоматизации.

С начала осени операторы будут взаимодействовать с Государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы. Они сообщат о случаях, которые повлекли неправомерную передачу персональных данных.

Операторы начнут устранять нарушения законодательства, которые появились при обработке информации о пользователях.

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Учет интернет-рекламы

С сентября вся таргетированная, контекстная и медийная реклама в интернете должна иметь соответствующую пометку. Участники рынка будут передавать сведения о рекламных кампаниях в единую систему учета. Если зарубежная компания, работающая в сфере Рунета, не предоставит данные, к ней «могут применяться меры понуждения».

Роскомнадзор будет координировать работу реестра интернет-рекламы. Данные в него будут передавать через уполномоченных операторов рекламных данных.

Информацию о распространенной в интернете рекламе решили хранить не менее пяти лет.

Помощь инвалидам

Дети с ограниченными возможностями, которые учатся в школах или организациях среднего образования, но не живут в них, получат гарантированное бесплатное двухразовое питание.

Если же ребенок обучается дома, региональные власти могут предусмотреть замену бесплатного питания на компенсацию. Учеников, которые проживают в образовательной организации, обеспечат пятиразовым питанием.

Помимо этого, россияне с инвалидностью с осени смогут бесплатно получить второе среднее профессиональное либо высшее образование.

Новшества в школах

С начала учебного года учителям не придется заполнять лишние отчеты. Для них появится четкий перечень документов, которые должна предоставить школа.

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что преподаватели должны уделять больше времени обучению детей, а не бумажной волоките.

Министерство просвещения запретило использовать мобильные телефоны на уроках. С 1 сентября, согласно новым правилам, школьники больше не будут отвлекаться на смартфоны. Если возникнет чрезвычайная ситуация, учителя и классные руководители сами свяжутся с родителями.