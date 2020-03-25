Какие изменения ждут россиян с 1 апреля? Журналисты составили подборку

Индексация пенсий

С 1 апреля социальные пенсии жителей России будут проиндексированы. Индексацию на уровне 6,1% утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. О размере коэффициента проинформируют территориальные органы Пенсионный фонд. Эти изменения коснутся четырех миллионов россиян.

Получатели социальных пенсий — это те, кто не заработал трудовой стаж, необходимый для получения страховой пенсии. Также увеличатся пенсии по государственному пенсионному обеспечению военнослужащих, участников ВОВ, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф и награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Социально значимые сайты

К апрелю должны подготовить список сайтов для бесплатного интернет-доступа. Это касается социально значимых российских страниц в Сети. Список не ограничат только государственными сайтами — в него также включат и другие популярные ресурсы.

Маркировка иностранной обуви

Чипирование ввезенной из-за границы обуви поспособствует отслеживанию полного цикла ее движения от производителя до покупателя. Также маркировка поможет более эффективно бороться с подделками. Всю информацию о товаре покупатели смогут узнать, отсканировав QR-код в приложении «Честный знак».

Больничный на дому

В связи с распространением коронавируса в Москве ввели более строгие правила поведения для москвичей и их работодателей. Основная цель изменений — снизить последствия пандемии коронавируса. Теперь больничный можно заказать прямо домой. Для этого необходимо позвонить по телефону горячей линии департамента здравоохранения Москвы. Эта схема будет действовать до 1 апреля, если власти не решат продлить меры.

Вынужденные каникулы

Из-за пандемии коронавиурса в российских школах с 23 марта начались вынужденные каникулы, которые продлятся по 12 апреля. На это время школьников перевели на дистанционное обучение. Государственные общеобразовательные, спортивные школы и учреждения дополнительного образования будут временно закрыты.

Досудебное рассмотрение споров

С 1 апреля в России введут обязательный досудебный порядок рассмотрения споров, связанных со страхованием от несчастных случаев на производстве.

Суды

В связи с объявленным карантином из-за коронавируса до 10 апреля продлится режим, по которому суды могут рассматривать только безотлагательные споры.

Задолженность по СМС

С 1 апреля налоговые службы начнут информировать налогоплательщиков о задолженностях при помощи СМС-сообщений и писем ну электронную почту.

Упрощенное взыскание задолженности

В случае, если общая сумма долга, штрафов или пеней за последние три года не более трех тысяч рублей, решение о взыскании будет принято в течение двух месяцев с момента истечения трехлетнего срока. В остальных случаях будет работать общее правило. Эти меры должны упростить процесс взимания небольшой задолженности.

Сведения об имуществе

С апреля на сайте ФНС можно будет узнать об обеспечительных мерах и применении способов обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов. Это касается имущества, в отношении которого вынесено подобное решение. Эти меры должны способствовать пресечению неправомерных действий с имуществом, в особенности его отчуждения.

Пошлина на экспорт нефти

С 1 апреля пошлина на экспорт нефти из России уменьшится на $14,9 — до $52 за тонну с $66,9 в марте.