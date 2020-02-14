    14 февраля 2020, 13:33

    Какие города России не любят День святого Валентина?

    Дарья Морозова

    Составлен рейтинг городов, жители которых больше всего не любят 14 февраля. Первое место среди них занял Челябинск. Об этом сообщил портал «Калуга-поиск».

    По данным телеканала «Царьград», 34,5% жителей Челябинска рассказали о своей неприязни к этому празднику. Второе и третье место в рейтинге ненавистников Дня святого Валентина заняли Чита — 31,2% и Йошкар-Ола — 29%.

    Также в топ-10 самых не романтичных городов попали Томск, Воронеж, Архангельск, Севастополь, Ростов-на-Дону, Владимир и Пенза.

    Статистика считалась на основе 180 тысяч комментариев она тему праздника.

    Причин, по которым многие не любят День святого Валентина, есть несколько. Например, верующие противопоставляют этому празднику православный День семьи, любви и верности в честь святых Петра и Февронии. А кто-то просто не хочет поддаваться на маркетинговый уловки и тратить свои деньги на довольно бесполезные вещи лишь потому, что продавцам надо избавиться от залежавшегося после Нового года и Рождества товара.