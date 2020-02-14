Какие города России не любят День святого Валентина?

По данным телеканала «Царьград», 34,5% жителей Челябинска рассказали о своей неприязни к этому празднику. Второе и третье место в рейтинге ненавистников Дня святого Валентина заняли Чита — 31,2% и Йошкар-Ола — 29%.

Также в топ-10 самых не романтичных городов попали Томск, Воронеж, Архангельск, Севастополь, Ростов-на-Дону, Владимир и Пенза.

Статистика считалась на основе 180 тысяч комментариев она тему праздника.

Причин, по которым многие не любят День святого Валентина, есть несколько. Например, верующие противопоставляют этому празднику православный День семьи, любви и верности в честь святых Петра и Февронии. А кто-то просто не хочет поддаваться на маркетинговый уловки и тратить свои деньги на довольно бесполезные вещи лишь потому, что продавцам надо избавиться от залежавшегося после Нового года и Рождества товара.