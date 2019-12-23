«Наступающий новый год случается раз в 60 лет с точки зрения астрологии. Потому такие долгосрочные проекты, как строительство дома или ремонт квартиры, нужно хотя бы довести до промежуточного финиша. Если вы надумали менять автомобиль, то лучше это сделать до Нового года. Все планеты находятся в структурном знаке Козерог: Козерог — это не сидение на диване, а конкретные дела. В этой зоне нужно навести порядок», - рассказал астролог.

Также эксперт посоветовал разобраться с вопросами, касающимися семейной жизни. Он рассказал, что если не разобраться с этими делами сейчас, то подвешенное состояние может затянуться надолго. Бородачев подчеркнул, что звезды задевают все аспекты человеческой жизни, даже политику.

«Год Козерога уже начался в 2019 году, потому что мы уже перешагнули зимнее солнцестояние. Предыдущий год был годом Стрельца — Козерога и еще Рыбы. Рыбам присущи искушения, обманы. Мы это много раз видели не только в личных отношениях, но и в международных. Рыбы еще будут продолжать оказывать влияние. Останутся такие темы, как выскользнуть из ситуации, ничего не решая. В новом году сохранится дилемма — решить задачу или выскользнуть. Здесь абсолютно правильным будет решать задачу. Этот год — год Козерога. А под этим знаком у нас такая страна, как Китай. КНР будет тяжеловесом в следующем году. С ним надо будет считаться. Следующий год запомнится возвышением Китая», — считает эксперт.

Также Бородачев советует как можно скорее решить «украинский конфликт». Иначе он может затянуться.

«Иначе он (конфликт) будет барахтаться еще семь лет между небом и землей. Если сейчас удастся заложить основы решения — уже был саммит, есть декларации о намерениях, процесс двинулся в ту сторону, но недостаточно уверенно, — тогда можно урегулировать. Поэтому в самом начале 2020 года важно зафиксировать позиции, чтобы была определенность. В неопределенности, в мутной воде, все ловят свою рыбку. Желательно решить все задачи в Козероге, потому что будет действовать знак Рыбы. Он выскальзывающий. Можно, что называется, снова уйти в тину. Влияние Рыбы очень чувствуется на международном уровне. Все договора провисают: подписание соглашений о разоружении, „Северный поток — 2“ и так далее. Все это сейчас вилами по воде. И тут нужна козерожья определенность», — подытожил астролог.