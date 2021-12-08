«Какая ты учительница». Увольнение педагога за видео с откровенным танцем нашло поддержку властей

Оперштаб при Министерстве образования Новосибирской области поддержал увольнение учительницы русского языка и литературы Виктории Кашириной за публикацию в Instagram видео с откровенным танцем. Поведение педагога могло негативно повлиять на учебный процесс, и тот факт, что она не понимает последствий своего поступка, лишь подтверждает это решение. Об этом заявила «Газете.ru» руководитель штаба Оксана Василенко.

Василенко подчеркнула, что в современном мире соцсетей дети всегда ищут аккаунты своих преподавателей. Если у педагога открытый аккаунт, прежде чем выкладывать такой контент, он должен понимать — туда в любой момент может зайти его ученик из четвертого или пятого класса.

Руководитель штаба подчеркнула, что отстранение Кашириной от работы не является посягательством на ее личную жизнь. Она подчеркнула, что ей не стоит пребывать в иллюзиях о том, что никто не зайдет в аккаунт и не увидит опубликованные там записи. При этом такой контент никто не запрещает — если педагог хочет его публиковать, пусть сделает аккаунт закрытым — тогда дети не смогут случайно это увидеть.

«А когда учительница говорит: „А это везде есть, на Первом канале есть, в интернете есть“. Так ты какая тогда учительница, если не понимаешь последствий этого всего? Ты-то почему присоединяешься ко всему тому миру, который не следит за аккаунтом и за всем тем, что воспитывает ребенка?» — процитировало издание собеседницу.

Василенко допустила, что у Кашириной мог быть налажен контакт с детьми и она могла быть действительно хорошим учителем. Однако у нее плохо с пониманием последствий своих поступков — и эта ситуация может послужить ей уроком.