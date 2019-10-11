Какая разница, кто кормил ребенка кашей? Предложение лишить матерей пособия вызвало вопросы

Минтруд предложил лишить подрабатывающих матерей пособия по уходу за ребенком. Если поправки примут, получать деньги станут лишь те, кто фактически ухаживает за детьми и проводит с ними больше времени, чем на работе. Адвокат и специалист по семейному праву Виктория Данильченко уверена, что это несправедливо по отношению к подрабатывающим матерям.

«Эта инициатива, на мой взгляд, не совсем укладывается в концепцию повышения социальных гарантий для семей с малолетними детьми, которую наше правительство активно поддерживает в последнее время. Я считаю, что лишение матери данного вида пособия, даже если та вышла на работу на неполный день, несправедливо», — заявила она в разговоре с «360».

Минтруд предложил лишить пособий подрабатывающих матерей Подробнее

Данильченко отметила, что эти средства в любом случае пойдут на поддержку семейного бюджета. По ее мнению, «это никак не связано с тем, кто покормил ребенка кашей в тот или иной день». Кроме того, адвокат отметила, что размер пособия по уходу за ребенком не столь велик, чтобы его хватало на жизнь без дополнительного дохода.

«В большинстве случаев выход матери на работу в первые 1,5 года жизни ребенка — это скорее необходимость, чем желание строить карьеру. Чаще маме, наоборот, хочется как много больше времени проводить со своим малышом. Но жизнь диктует свои правила и приходится им следовать», — пояснила Данильченко.

Она подчеркнула, что принятие закона поднимет ряд вопросов о том, как именно будут выплачивать пособие. Речь идет о ситуациях, когда за малышом ухаживает не один человек, а сразу несколько.

«Не совсем понятен механизм, как будет выплачиваться пособие, когда уход за ребенком осуществляет не один человек, а например, бабушка и дедушка или бабушка и тетя. Кому будут платить в таком случае? Слишком много нюансов для одной инициативы», — заключила она.