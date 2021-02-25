Какая главная проблема малого бизнеса в РФ? Объяснили в Думе

Член думского Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин пришел к выводу, что главная проблема малого бизнеса в стране заключается в отсутствии рынка сбыта. Парламентария процитировало РИА ФАН.

«Это проблема национальной экономики, она не может существовать в вакууме, ей нужен клиент. Он может быть за границей, как у Китая, или должен быть внутренний потребитель. Но если у внутреннего потребителя сокращаются доходы, это значит, что для отечественного предпринимателя нет отечественного же покупателя», — обратил внимание законодатель.

Он заметил, что на Западе зарплата не растет, несмотря на улучшение производства и развитие технологий. По его словам, поэтому люди голосуют за фашистов или радикалов, поскольку существующая система перестает отвечать их ожиданиям.