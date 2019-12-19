Платок с Путиным и странные картинки. Как журналисты подготовились ко встрече с президентом

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина начнется в 12:00 по московскому времени 19 декабря. Журналисты уже с утра находятся в Центре международной торговли в Москве. Традиционно для привлечения внимания главы государства они приготовили плакаты. Об этом сообщил корреспондент «360».

Обычно на плакатах представители СМИ тезисно пишут темы, на которые хотят задать вопрос. Так, на пресс-конференции будет присутствовать мужчина с баннером: «Обижают ветеранов». Можно предположить, что его вопрос будет касаться социального уровня жизни ветеранов.

Журналистка интернет-сайта MediaMetrics на плакате написала свои имя и фамилию, а также программу, которую она ведет. Рядом с ней на фото можно увидеть мужчин с баннерами «Учительская газета. Срочно» и «0+». Судя по всему, репортеры намерены задать вопросы об образовании и возрастном цензе. Хотя не исключено, что «0+» может касаться и другого вопроса.

Источник фото: телеканал «360»

Журналистка газеты «Известия» удивила коллег картинкой с изображением рваного ботинка. Остается гадать, о чем будет ее вопрос. Представляющая Нижний Новгород девушка написала, что ее городу нужна помощь. Анна Суница из Павловского Посада решила привлечь внимание президента ярким платком с изображением главы государства. Суница намерена задать вопрос о том, может ли стать ее город девятым в Золотом кольце.

Сегодняшняя пресс-конференция Владимира Путина станет 15-й с начала 2001 года. На нее аккредитовали 1895 журналистов. Между тем Кремль просил их не делать больших плакатов. Ведь они мешают работе фотографов и съемочных групп.