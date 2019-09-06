Как защитить ребенка от похищения? Мастер-класс провели для малышей и родителей в Истре

«Не разговаривай с незнакомцами, никуда не уходи», — все родители говорят это своим малышам, но преступники умело пользуются детской доверчивостью. Корреспондент канала «360» вместе с активистами проверили, легко ли увести ребенка под вымышленным предлогом и как ему поступать в стрессовой ситуации.

Источник фото: телеканал «360»

Похищение детей днем — в наше время не редкость. Специалисты уверяют, чаще всего ребенок сам уходит со злоумышленником. Даже тот, кому родители много раз объясняли, что с незнакомцами нужно быть предельно осторожным.

Теряя бдительность, малыш соглашается пойти «посмотреть щеночка». Вместе с представителями объединения «Школа безопасности» мы решили провести эксперимент и понять, так ли доверчивы малыши.

Для проверки выбрали излюбленный метод — привлечь внимание милым животным. Конечно же, бдительность детей усыплена за несколько секунд. На вопросы незнакомой девушки отвечают охотно.

Еще несколько минут общения — и дети без зазрения совести уходят вместе с незнакомым человеком. Заманчивое предложение «накормить милого кролика» покоряет ребят.

Источник фото: телеканал «360»

Проверку не прошли все дети, которые стали участниками эксперимента.

За ходом проверки следили и родители детей. Они были в шоке. Ведь о правилах поведения с малышами говорили и не раз.

«Рассказывали, что так делать нельзя, что не все, кто приходят с кроликами, — хорошие. Чаще всего они могут навредить моему ребенку», — сказал Владимир Маликов, житель Истры.

При вопросе: «Почему ослушались родителей», дети отвечали все как один: «Я ушла, потому что кролик милый, и вы кажетесь совсем не злой».

Казаться, не значит не быть — объясняют сотрудники школы безопасности. Активисты организуют бесплатные мастер-классы. На них детей учат, как не попасться на уловки злоумышленников.

«У детей стереотип. Он существует практически у каждого ребенка. Они представляют себе плохого человека в черном и с пистолетом в маске и очках, и что он будет грабить и похищать на глазах у всех. Но, как мы все знаем, такой человек не встречается в обычной жизни», — отметила Татьяна Ногина, тренер «Школы безопасности».

Источник фото: телеканал «360»

Именно этот детский стереотип и пытаются сломать на мастер-классах. А еще научить, как правильно вести себя в опасной ситуации. На этот раз бесплатное занятие провели для истринских школьников.

«Помогите, я не знаю этого человека!» — эту фразу ребенку нужно произносить громко и четко в случае, если к нему подошел незнакомый человек. Ведь главное оружие беззащитных детей — это крик. По-другому отпор не дать. Физические силы не позволят.