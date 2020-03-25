Как заработать во время карантина? Рассказал специалист

По его словам, «сейчас во всем мире ограничивается передвижение и многим компаниям нужны люди в определенном регионе».

«Это может быть помощь школьникам и студентам в подготовке уроков, репетиторство или удаленная работа в международных организациях», — уточнил Буртиков. Также он добавил, что «для этого какие-то базовые навыки необходимы»: «как минимум знание компьютера и умение обращаться с поисковыми системами».