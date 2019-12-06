Как заработать на тюльпанах к 8 Марта: лайфхаки для предпринимателей

Быстрая прибыль, минимум рисков и адекватные вложения — мечта любого предпринимателя. Как купить цветочную франшизу и остаться в плюсе — интервью основателя цветочной компании «ПанинПлантс» Владимира Панина в материале «360».

— Владимир, почему тюльпаны нужно покупать именно у вас?

— Мы производим тюльпаны по уникальной для России технологии. Выращиваем их на гидропонике (без грунта — прим. ред.). Посадка, сбор, фасовка, хранение тюльпанов автоматизированы, чтобы сохранять лучшее качество цветка. Это тепличное производство. Мы подбираем сорта, у которых более яркая окраска, они крупнее, лучше переносят транспортировку на дальнее расстояние, обладают лучшей «вазостойкостью». А еще листья не распадаются в разные стороны — с ними удобно работать флористам.

Самые знаменитые сорта тюльпанов

— У нас можно купить все хиты: «желтый Strong Gold», «барселона», «антарктика», Purple Lady. Это натуральные тюльпаны: простые, средние или поздние триумфы, не гибриды, не модифицированные. Они более устойчивые. Мы свой тюльпан называем XL-тюльпан. Это как Гулливер в стране лилипутов! Высота растения — 45-55 сантиметров, размер бутона — шесть-восемь сантиметров на четвертой стадии цветения, когда он полностью окрашен и начал раскрываться. Мы не берем самые дешевые сорта в плохом и хорошем смыслах этого слова.

География продаж

— У нас много клиентов находится на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке, и очень важно, чтобы на машине эти цветы доехали безо всяких проблем. Я прекрасно понимаю, что нашим клиентам нужен максимально свежий и устойчивый тюльпан, так как важно не только успешно проехать семь-девять тысяч километров, но и пролежать на складе, «нафасоваться» в букеты и доехать до небольших населенных пунктов в Сибири или на Дальнем Востоке. Это не каждый производитель может обеспечить. В данном контексте голландский тюльпан под большим вопросом в связи с тем, что он будет еще на десять дней менее свежим за счет дополнительного логистического плеча из Европы и нескольких перегрузок из одной фуры в другую. А это изменение температурных режимов и риск конденсата на листьях, который приводит к гниению или выгоранию тюльпана. Мы еще даже не говорим о валютных, внешнеэкономических, таможенных и логистических рисках по импортному цветку перед 8 Марта.

— Зачем вы проверяете луковицы на рентгеновских аппаратах?

— Очень важно, чтобы луковицы были проверены на скрытые дефекты, например, на фузариум, питиум (грибковые болезнетворные организмы — прим. ред.). Такие болезни незаметны человеческому глазу, а рентген-аппарат определяет пустоты между чешуйками, и эти луковицы отсеиваются. Таким образом, процент брака у урожая очень низкий, а качество всего урожая существенно выше.

— Вы даете какие-то гарантии на ваши цветы?

— Мы гарантируем, что наши цветы будут храниться 30 дней при температуре один-три градуса, потому что они обладают здоровым иммунитетом. Мы гарантируем, что цветы в вазе простоят 10-14 дней при комнатной температуре вне источника прямого тепла. Мы выращиваем на температурах, близких к естественным природным, — от 12 до 15 градусов. В Голландии их выращивают довольно быстро, на 17-19 градусах. Связано это с тем, что там поточное производство и высокая относительная влажность на улице. При выращивании тюльпанов на грунте, как делает это подавляющее большинство наших производителей, приходится повышать температуру в теплице, чтобы тепло проникало в грунт. Наши тюльпаны набирают больше энергии, микро- и макроэлементов, не перетягиваются, формирование стебля происходит не в форсированном режиме (положительно влияет на формирование ксилемы — канал доставки питательных веществ к листьям и бутону), поэтому они дольше хранятся и дольше радуют наших женщин.

— Какова география ваших поставок?

— Очень обширная: Мурманск, Архангельск, Красноярск, Новосибирск, Иркутск, Сургут, — цветы большими партиями доезжают без проблем. По сути, мы охватываем всю Россию.

Клиенты — сразу и из вашего региона

— На каких условиях вы предлагаете франшизу?

— Мы ищем партнеров в разных регионах, которые могли бы брать у нас крупные партии. Мы готовы предоставить им базу клиентов в их регионе. Еще мы можем обеспечивать агротехнологическое сопровождение, связанное с хранением тюльпанов, с их транспортировкой. Это следующий этап франшизы для крупных партнеров. Мы можем привезти луковицу, показать, как ее посадить, обеспечить оборудованием, технологиями, рассказать, как вырастить, проконтролировать, поддержать, если есть вопросы. Более того, мы можем отправлять полуфабрикаты, такой опыт тоже есть. Мы здесь получаем луковицы, их укореняем, делаем небольшую стрелку в пять-десять сантиметров и в таком состоянии тюльпаны на воде отправляем для заключительной стадии — выгонки самого цветка. На нее уходит от двух до трех недель. Это самая простая вещь в выращивании тюльпанов.

Предприниматель платит только за то, что он покупает

— Наша франшиза уникальна тем, что мы не берем с наших партнеров лишних денег. Она предусматривает наличие долгосрочного договора, прозрачных отношений, осуществление платежей за покупку тюльпанов. То есть предприниматель платит только за то, что он покупает. Никаких виртуальных взносов за то, что мы работаем, нет. Мы даже не требуем сохранять наш бренд. Я считаю, что каждый предприниматель должен развивать свой бренд, если он планирует надолго оставаться в деле. Мы не диктуем, по каким ценам продавать цветы. Если по каким-либо причинам цветы у клиента не распроданы или возникли риски, мы готовы участвовать в этом процессе с целью их минимизации вплоть до обратного выкупа и перераспределения тюльпанов на другие регионы. Чтобы приобрести франшизу, надо внести предоплату 50% при подписании долгосрочного договора. При заказе 500 тысяч тюльпанов цена — 18 рублей за стебель. Это самая низкая цена среди российских производителей, она ниже, чем за импортный голландский цветок, который меньше по размеру.

— Для кого этот бизнес?

— Мы ориентируемся на частных предпринимателей разного формата: садовые центры, владельцы магазинов, региональные дистрибьюторы, флористические сети и магазины, которые поставляют тюльпаны в крупные региональные торговые сети, частные флористы. У нас есть еще услуга: мы можем не просто продавать тюльпаны, завернутые в пачки по 50 штук. Мы делаем любые букеты из тюльпанов, начиная от пяти до 51 штуки — из одного цвета или нескольких. Это могут быть обычные тюльпаны длиной 45 сантиметров, могут быть букеты в красивой упаковке до 55 сантиметров с большими бутонами. Они делаются на автоматических фасовочных линиях, это всегда будет дешевле, чем делать их вручную. Мы помогаем нашим клиентам избежать найма бесконечного количества персонала, рабочих рук, которые перед 8 Марта довольно сложно найти. Если мы подписываем договор франшизы с нашим клиентом, то, конечно, мы можем передавать эксклюзив на поставки наших тюльпанов в данный регион, тем самым обеспечивая партнера уникальным предложением и помогая развивать его бизнес в своем регионе. Мы заинтересованы расти вместе с нашими партнерами, выстраивая долгосрочные взаимовыгодные отношения.