Как выбраться из авто, упавшего в воду? Объяснил эксперт
Глава совета крымской республиканской организации «ВОСВОД» Сергей Михайлов рассказал сайту телеканала «Звезда», что делать человеку, который оказался в авто, упавшем в водоем.
По словам Михайлова, если в машину набирается вода и не открываются окна, то необходимо выдавить стекло и попытаться всплыть на поверхность.
«Руками его не выдавишь, стекло нужно либо разбить, либо выдавить ногами», — отметил специалист.
Он посоветовал выдавливать либо заднее, либо лобовое стекло. Если в салоне оказалось несколько людей, то свои усилия надо скооперировать. При этом важно действовать хладнокровно и не поддаваться панике.