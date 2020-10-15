Как выбраться из авто, упавшего в воду? Объяснил эксперт

По словам Михайлова, если в машину набирается вода и не открываются окна, то необходимо выдавить стекло и попытаться всплыть на поверхность.

«Руками его не выдавишь, стекло нужно либо разбить, либо выдавить ногами», — отметил специалист.

Он посоветовал выдавливать либо заднее, либо лобовое стекло. Если в салоне оказалось несколько людей, то свои усилия надо скооперировать. При этом важно действовать хладнокровно и не поддаваться панике.