Как выбрать торт и пирожные. Советы Роспотребнадзора

Специалисты Роспотребнадзора подготовили советы по выбору тортов и других кондитерских изделий. Обращать внимание нужно не только на состав и дату изготовления.

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«Приобретая любые кондитерские изделия, обратите внимание не только на сроки их хранения, но и на требования к температурному режиму, уровню влажности и оцените: соблюдаются ли они в магазине, где вы эту продукцию приобретаете», — отметили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В частности, кондитерские изделия перевозиться в закрытых лотках, в специальных закрытых автомашинах или фургонах, оборудованных полками. Все товары должны быть упакованы в потребительскую тару. Храниться в чистых и сухих помещениях на стеллажах с полками на высоте не менее 35 сантиметров от пола.

Перед покупкой торта важно прочитать состав. Например, наличие меланжа, растительных сливок, загустителей и эмульгаторов означает, что производитель решил сэкономить или увеличить срок хранения, заменив натуральные компоненты на искусственные.

Состав, отметили в Роспотребнадзоре, влияет на срок хранения. Так, если торт не отделан кремом, то его можно хранить 72 часа. Если крем белково-взбивной или сливочный — 36 часов. А пирожные с заварным кремом всего шесть.

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Специалисты ведомства посоветовали покупать кондитерские изделия только в стационарных предприятиях торговли, где созданы условия для хранения данной продукции. Причем предпочтение лучше отдавать продукции местных фабрик. На упаковке также обязательно должны быть указаны дата изготовления и срок реализации кондитерского изделия.