Как выбрать телефон в подарок для бабушки?

Новогодние праздники не за горами. Уже придумали, чем порадовать своих бабушек и дедушек? Возможно, пора обновить телефон. Лайфхаки по выбору — в нашем материале.

Если вы выбираете классический телефон, то обратите внимание на модели с крупными кнопками. Если решили подарить все-таки смартфон, то подойдет модель с большим экраном, простым и понятным меню. Еще один важный параметр — мощный аккумулятор, чтобы телефон долго сохранял заряд батареи. Многие производители смартфонов выпускают недорогие модели с возможностью настраивать размер шрифта и выбирать интерфейс.

Современный гаджет поможет пенсионерам в период самоизоляции. Они смогут общаться с родными по видеосвязи или смотреть в интернете любимые фильмы.

«Для нас важно, чтобы все наши абоненты имели доступ к современным технологиям и при этом могли избегать лишних расходов. Сегодня пожилые люди находятся в ситуации, когда не могут регулярно встречаться с родными и близкими, поэтому им как никогда необходимо оставаться на связи. Выгодные условия нашей линейки позволят абонентам неограниченно пользоваться мессенджерами, в том числе видеозвонками, без дополнительных затрат», — пояснила Светлана Сысоева, коммерческий директор столичного филиала «МегаФон».

Сотовые операторы тоже учли потребности старшего поколения. К примеру, «МегаФон» запустил специальную акцию для пенсионеров: минус 20% на абонентскую плату. Предложение доступно жителям Москвы. Скидка действует бессрочно, связаться с близкими можно будет даже при нулевом или отрицательном балансе.

Абонент может выбрать любой тариф линейки «Без Переплат» — зависит от того, как много он разговаривает по телефону и пользуется интернетом. Если минуты и гигабайты не успели израсходовать, их можно перенести в копилку и использовать в любой момент.

При подключении абонент получит два бесплатных бонуса: защиту от нежелательных подписок и возможность пользоваться популярными мессенджерами даже при нулевом и отрицательном балансе в течение месяца, при этом не расходуя пакет интернета.

Скидка на тариф «Без Переплат» доступна действующим и новым абонентам «МегаФона». Есть возможность перейти и от другого оператора с сохранением номера. Для получения скидки нужно предъявить социальную карту москвича в салоне «МегаФона».