Как выбрать качественный сельдерей? Объяснил шеф-повар

По словам Синицына, стебли сельдерея должны быть максимально плотными.

«Вы должны их потрогать, а они как будто лопаться должны под пальцами, если надавить. Если они мягкие и вялые, то они сгодятся разве что только на жарку», — указал специалист.

Он обратил внимание на то, что в салатах к сельдерею идут заправки на основе натурального йогурта. Можно добавить немного меда и чеснока. Синицын заметил, что все части сельдерея можно добавлять в пищу. Зелень украсит блюдо, стебли пойдут в салат, а корень подойдет для приготовления пюре и супов.

Ранее владелица екатеринбургского ресторана осознанного питания «Мы есть» Татьяна Заводовская рассказала, какие продукты укрепляют иммунную систему человека.

«Наша иммунная система в основном живет в кишечнике. Зелень помогает пищеварению. <…> Куркума прекрасно поднимает иммунитет. Я, например, сотрудников кафе в зимний период поила куркумой», — уточнила Заводовская.