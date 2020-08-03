Как выбрать хороший арбуз. Советы от Роскачества

Пришла пора насладиться арбузом, но выбор хорошего плода — дело тонкое. Специалист Роскачества рассказал, как нужно к нему подойти. В первую очередь, конечно, на корке не должно быть рубцов и большого числа трещин.

Как отметил специалист пресс-службы Роскачества Виталий Киселев в интервью «Звезде», арбуз должен быть целым и чистым, но глянцевая корка свидетельствует о недозрелости плода.

«Не смотрите на хвост арбуза: высохший хвост — это не 100% признак вкусного арбуза. Плохо, когда он пересохший», — уточнил эксперт.

Что касается старого дедовского способа с постукиванием по корке арбуза — здесь все предельно ясно. Если звук глухой — арбуз перезрел, если звонкий — недозрел.

«Земляное пятно (то место, на котором лежал плод — прим. ред.) должно быть одно. Ярко желтое, чем ярче, тем лучше», — уточнил сотрудник Роскачества.

Он рассказал, что ведомство уже проверило по 174 критериям ту партию арбузов, которая появляется на прилавках московских магазинов и рынков в конце июля — начале августа. Количество нитратов в исследованных арбузах оказалось ниже предельных значений.