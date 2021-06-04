Как выбрать детскую обувь? Рассказали в Роспотребнадзоре

Специалисты Роспотребнадзора дали советы по выбору обуви для детей. Об этом сообщило ИА Nation News.

По их данным, важно выбирать качественную обувь, так как это влияет на здоровье. В первую очередь специалисты посоветовали обращать внимание на материалы. Они должны быть натуральными: кожа, текстиль или войлок. Мысок не должен быть тесным, а задник должен быть плотным и высоким.

Ранее астролог рассказал, как выбрать свадебное платье по знаку зодиака. Например, сдержанным и практичным козерогам вряд ли понравятся пышные юбки и кружева. Им лучше смотреть в сторону строгих классических платьев. А чтобы польстить самолюбию этого знака, можно сделать выбор в пользу платья на заказ, которое сошьют именно для вас в единственном экземпляре.

Эксцентричным и любящим все необычное водолеям стоит присмотреться к винтажным платьям. К тому же, водолеи часто беспокоятся о состоянии окружающей среды — а значит, платье, которое используется только один раз в жизни, вряд ли придется им по вкусу (и, конечно, никакой синтетики).

Рыбы — нежные и тонкие натуры, и для них идеально подойдут легкие изящные платья из струящейся ткани, с кружевами или прозрачными вставками.