Как выбрать черешню? Советы Роскачества

По данным газеты «Взгляд», в ведомстве рассказали, что «при выборе черешни в первую очередь нужно обратить внимание на наличие и цвет черешков», «если черешки побурели и высохли, значит черешня долго хранилась и уже не будет такой сочной и полезной, как свежая».

«Разный цвет плодов в одной коробке означает, что-либо черешню собирали неаккуратно, снимая недозревшие плоды вместе с вызревшими, или в партии смешаны разные сорта, а значит, у отдельных плодов может быть разный вкус, и при хранении они будут вести себя по разному», — добавили эксперты.