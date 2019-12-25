Танцы под «Смуглянку» и поцелуи: как встретили первый поезд через Крымский мост

Первый пассажирский поезд прибыл в Севастополь из Санкт-Петербурга по Крымскому мосту. Состав встретили музыкой, танцами и поцелуями. «360» собрал кадры, на которых запечатлена проехавшая 2741 километр «Таврия».

Отпечаток яркой губной помады на вагоне поезда оставила пенсионерка. До нее кто-то уже успел написать на составе слово «ура».

Приветственные крики раздавались и в тот момент, когда состав только подходил к платформе.

«Исторический момент. У людей праздничное настроение», — делились в соцсетях те, кто был на вокзале.

По прибытии для пассажиров и встречающих сыграл оркестр. Собравшиеся на перроне станцевали под песню военных лет — всем известную «Смуглянку».

Качество железнодорожного сообщения проверил глава Крыма Сергей Аксенов, приехав на вокзал вместе с врио губернатора Севастополя Михаилом Развозжаевым.

«Первый пассажирский поезд „Таврия“, идущий по маршруту Санкт-Петербург — Севастополь, дал начало новой эпохе», — написал Аксенов в Twitter.

Керченский пролив состав миновал в ночь на 25 декабря. Поезд встречал лично кот, ставший символом переправы.

«Таврия» стала первым поездом, который прибыл на полуостров за пять лет. В 2014 году после референдума о воссоединении Крыма с Россией Украина закрыла с ним железнодорожное сообщение. Поезда на полуостров шли через украинскую территорию из России, Белоруссии и других стран.

До запуска железнодорожной части моста через Керченский пролив в Крыму осуществлялось только пригородное железнодорожное сообщение, на котором курсировало свыше 50 поездов.

Строительство Крымского моста началось в феврале 2016 года. Протяженность конструкции, которая соединила Тамань с Крымом, составила 19 километров. В мае 2018-го по мосту открыли движение автомобилей, а в конце декабря 2019-го по нему проехал первый пассажирский поезд.