Танцы под «Смуглянку» и поцелуи: как встретили первый поезд через Крымский мост
Отпечаток яркой губной помады на вагоне поезда оставила пенсионерка. До нее кто-то уже успел написать на составе слово «ура».
Приветственные крики раздавались и в тот момент, когда состав только подходил к платформе.
«Исторический момент. У людей праздничное настроение», — делились в соцсетях те, кто был на вокзале.
По прибытии для пассажиров и встречающих сыграл оркестр. Собравшиеся на перроне станцевали под песню военных лет — всем известную «Смуглянку».
Качество железнодорожного сообщения проверил глава Крыма Сергей Аксенов, приехав на вокзал вместе с врио губернатора Севастополя Михаилом Развозжаевым.
«Первый пассажирский поезд „Таврия“, идущий по маршруту Санкт-Петербург — Севастополь, дал начало новой эпохе», — написал Аксенов в Twitter.
Керченский пролив состав миновал в ночь на 25 декабря. Поезд встречал лично кот, ставший символом переправы.
«Таврия» стала первым поездом, который прибыл на полуостров за пять лет. В 2014 году после референдума о воссоединении Крыма с Россией Украина закрыла с ним железнодорожное сообщение. Поезда на полуостров шли через украинскую территорию из России, Белоруссии и других стран.
До запуска железнодорожной части моста через Керченский пролив в Крыму осуществлялось только пригородное железнодорожное сообщение, на котором курсировало свыше 50 поездов.
Строительство Крымского моста началось в феврале 2016 года. Протяженность конструкции, которая соединила Тамань с Крымом, составила 19 километров. В мае 2018-го по мосту открыли движение автомобилей, а в конце декабря 2019-го по нему проехал первый пассажирский поезд.