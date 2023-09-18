Общество 18 сентября 2023, 16:30 Как вернуть часть денег за покупку шашлыка в «Ленте» через СБП, объяснили в программе «Внимание! Еда!» Пресс-служба НСПК

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В большой компании люди нередко предпочитают разные виды шашлыка. Кто-то выбирает классический свиной, а кто-то любит курицу или баранину. Из-за отличий во вкусах приходится покупать разное мясо в больших объемах, но можно вернуть часть денег, рассчитавшись в «Ленте» через Систему быстрых платежей. Как сэкономить, объяснил ведущий программы «Внимание! Еда!» Максим Беспалов.

«В сети магазинов „Лента“ в самом разгаре специальная акция. Просто оплатите свои покупки через Систему быстрых платежей, и вы получите кешбэк 3% рублями от стоимости покупки обратно на счет», — рассказал телеведущий.

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Покупать мясо для шашлыка и любые другие товары в «Ленте» через СПБ можно разными способами. Самый удобный — оплатить в одно касание, приложив смартфон к NFC-табличке. Предварительно нужно скачать СБПэй — мобильное приложение для оплаты товаров и услуг через Систему быстрых платежей, доступное на Android и iOS. В приложении необходимо привязать свой банковский счет.

Второй способ — отсканировать QR-код в кассовой зоне. Это можно сделать с помощью СБПэй или привычного приложения мобильного банка. Затем достаточно просто подтвердить оплату.

Чтобы стать участником акции, нужно зарегистрироваться в программе лояльности на сайте privetmir.ru или в мобильном приложении «Привет!». За все время можно сэкономить до 1000 рублей. Акция продлится до конца октября.

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