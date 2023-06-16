Общество 16 июня 2023, 04:59 «Как варить лягушку». Пранкеры Вован и Лексус вывели финансиста Броудера на разговор об Украине Пранкеры Вован и Лексус разыграли международного финансиста Браудера от лица Порошенко «ВКонтакте»

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Российские пранкеры Вован и Лексус (настоящие имена Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) от лица экс-президента Украины Петра Порошенко разыграли международного финансиста, основателя и главу фонда Hermitage Capital Management Уильяма Браудера. Очередной выпуск «Шоу ВиЛ» опубликовали на видеохостинге Rutube.

Думая, что общается с Порошенко, Браудер прокомментировал роль Великобритании в украинском конфликте. Финансист заверил, что правительство Королевства хорошо проявило себя в военном аспекте, действуя поступательно.

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«Это как варить лягушку, постепенно увеличивая температуру воды в кастрюле. И в конце концов Украина получает все», — заявил Браудер.

Глава фонда подчеркнул, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан тоже «предельно осторожен», так как опасается обвинений в развязывании конфликта с Россией.

В беседе с пранкерами Браудер заявил, что в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2024 году Украина может лишиться поддержки Штатов.

Браудер также заверил, что может «повлиять» на судьбу замороженных по всему миру резервов российского Центробанка. Финансист подчеркнул, что нужно перестать думать, что активы ЦБ РФ каким-то образом защищены законом.

В апреле пранкеры позвонили председателю Федеральной резервной системы США Джерому Пауэллу от имени президента Украины Владимира Зеленского. Руководитель ФРЗ признал, что санкции против России не сработали и похвалил главу ЦБ России Эльвиру Набиуллину.