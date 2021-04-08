Как в Петербурге будет распределяться вакцина «ЭпиВакКорона»? Рассказали в Смольном

Вице-губернатор Северной столицы Олег Эргашев рассказал «Петербургскому дневнику», как будет распределяться вакцина «ЭпиВакКорона», первая партия которой поступила этой ночью в город.

«Постараемся сделать так, чтобы ни один район не был обижен», — подчеркнул Эргашев.

По его словам, для начала в приоритете будет люди 60+, а также те, у кого есть хронические заболевания. Отмечается, что на вакцинацию конкретной вакциной можно будет либо по телефону, либо по другим доступным каналам связи.

«При записи следует указать, какой вакциной человек хочет привиться», — добавил чиновник.