Как в метро: каким будет тариф на пригородное сообщение после запуска МЦД

Осенью стартует в Московской области запустят движение по первой линии МЦД — из Лобни до Одинцово. Тариф на проезд будет как в метро. Также в 2019 году в Подмосковье откроют новые транспортные развязки. О ведущихся работах, в том числе по развязке в Красногорске — на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе — рассказал в интервью «России 1» губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Красногорске первую часть развязки уже запустили, а через несколько недель движение откроют на остальных участках — так называемых петлях, заработают пешеходные переходы.

«Это сняло большую головную боль для тех, кто едет в Красногорске, выезжает в Москву даже по „Риге“ (Новорижское шоссе — прим. ред.). Сегодня она на входе в Москву часто тоже стоит в час пик, и некоторые водители уже сюда переезжают, чтобы по этой красногорской развязке [выехать]— она прекрасная, большая, широкая развязка, свободно с вами едем», — обратил внимание Воробьев.

Всего за последние несколько лет в области построено больше 20 путепроводов. Благодаря этому менее напряженным стал трафик там, где раньше водители стояли часами, в том числе на железнодорожных переездах, в Наро-Фоминске, Балашихе, Долгопрудном и Одинцово.

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В этом году по новым переездам поедут машины в Реутове, откроют мост в Щелково, развязку в Истре, Химках, а также закончат пешеходный переход в Подольске. Самое ожидаемое событие для жителей Подмосковья — запуск МЦД, совместного с Москвой проекта. Движение по первой линии из Лобни до Одинцово стартует уже осенью.

«Будет пять направлений, они будут сдаваться практически каждый год. Это большие затраты. Но, еще раз я хочу подчеркнуть, что благодаря нашему партнерству с Москвой тариф на пригородное сообщение будет такой же, как в метро», — подчеркнул губернатор региона.

В Красногорске в 2019 году планируется внедрить еще одно транспортное нововведение — систему «Зеленая волна». Она поможет свести заторы к минимуму за счет продуманной схемы работы светофоров и организации пешеходов. Тратить время на дорогу — на работу, в детский сад, школу, спортивные секции — теперь нужно будет меньше.

Также в подмосковном городе в этому году появился новый современный ледовый комплекс. Это один из 50 оздоровительных комплексов, строительство которых было запланировано в Подмосковье. Еще два в рамках программы открыты в Нарофоминске. До конца года введут в эксплуатацию спорткомплексы в поселке Загорянске, городе Королеве и Химках.

«Упор мы делаем на ледовые дворцы, бешеная популярность фигурного катания и хоккея. Вообще Подмосковье — хоккейный регион. Электросталь, Химки, Одинцово традиционно участвуют в чемпионате Московской области и Москвы. Наша задача — максимально создать возможности для детей для занятия спортом», — рассказал Воробьев.

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Преображаются в Московской области и набережные. Только в этом году работы ведутся на шести в разных районах. Благоустраиваются площади, парки и скверы, появляются новые места отдыха. Например, на том месте, где сейчас в Красногорске раскинулся экопарк, раньше ничего не было.

«Мы приняли программу, она актуальна для всех городов Подмосковья, для всех районов — привести парки в надлежащее состояние. Даже сейчас, в утреннее время, в парке много гуляют — и люди старшего поколения, и с детьми. Для нас это подтверждение того, что мы все делаем правильно», — отметил глава региона.

По всем вопросам власти советуются с местными жителями через портал «Добродел», где можно оставить свои пожелания по тому или иному вопросу.

В регионе проводят сразу несколько фестивалей. Самый популярный — сырный. В этом году его посетило рекордное количество гостей — 130 тысяч человек. По производству сыра Московская область уже сейчас занимает второе место в России. Причем лидеру, Алтайскому краю, уступает совсем немного. Правительство всячески поддерживает сыроваров, обеспечивая их субсидиями и грантами. И сейчас идет строительство четырех новых сырных заводов.