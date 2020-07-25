«Как в дешевых сериалах». Отец похищенного младенца из роддома Ростова раскрыл детали происшествия

Грудничка похитили из роддома в Сальске Ростовской области, позже его нашли в Республике Калмыкия. О произошедшем «360» рассказал отец новорожденного Александр Русиков.

Ребенка похитили 25 июля, между 03:00 и 04:00. В это время роженица выполнила необходимые процедуры, сцедила молоко и хотела сходить в туалет. Тогда в дверях палаты она увидела неизвестную ей женщину.

Супруга даже и подумать не могла, что там кто-то посторонний со злым умыслом будет Александр Русиков отец новорожденного.

Женщина поинтересовалась у роженицы, куда она собирается. Мать мальчика ответила, что в туалет. Тогда неизвестная предложила сходить в уборную вместе. Роженица сделала шагов 10-15, как соседка по палате сказала, что ребенка украли.

Жена прибежала туда, увидела, что ребенка нет, подняли шум, вызвали полицию Александр Русиков отец новорожденного.

Новоиспеченный отец узнал о краже ближе к 06:00. Он живет не в городе, где расположен роддом, а в селе. В ту ночь у него разрядился телефон — до него не смогли дозвониться. Поэтому он узнал о происшествии под утро.

«Поверил не сразу, если честно. Я не мог подумать, что такое в реальной жизни случается. Я думал, такое только в дешевых сериалах бывает», — признался собеседник «360».

Первая мысль — «это какая-то злая шутка, не очень хорошая».

По словам Русикова, сейчас его жена уже успокоилась. Ребенка ей показали, она подтвердила, что это он. Врачи берут у мальчика анализы.

«От сотрудников больницы не последовало ни комментариев, ни извинений, ни сочувствия», — добавил отец ребенка.

Кроме того, он рассказал, что палата супруги находится между двух медицинских постов — столов, где дежурят медсестры. На момент происшествия ни одной из сотрудниц не было на рабочем месте.

Момент похищения младенца из ростовского роддома попал на видео. Это запись с камер наблюдения, установленных около медучреждения.

Подозреваемую задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Похищение несовершеннолетнего». Максимальное наказание — 12 лет лишения свободы. Прокуратура Ростовской области взяла на контроль ход расследования дела.