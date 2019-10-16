Права обманутых дольщиков на контроле у прокуратуры. Как в Богородском округе решают проблему долгостроев

Риски дольщиков станут меньше. Теперь их средства будут сразу перечисляться на специальные эскроу-счета в банках. Без участия застройщиков. Эксперты уверены, что новый механизм уже через год решит проблему обманутых людей.

Эскроу-счет станет основным способом покупки квартиры на этапе строительства. С застройщиком дольщик заключает только договор. Деньги кладутся в банк на так называемый защищенный эскроу-счет. Только когда участник долевого строительства получит ключи от квартиры, застройщик сможет получить деньги.

Источник фото: телеканал «360»

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Однако для полного перехода на эту модель понадобится около 2,5 года. За соблюдением прав обманутых дольщиков следят прокуратура, территориальные подразделения Роспотребнадзора и Госстройнадзора. В Богородском городском округе более двух тысяч дольщиков, 13 жилых комплексов и 58 МКД — долгострои, семь — проблемные. В топ-банкрот входит ЖК «Рябиновые аллеи».

«ЖК „Рябиновые аллеи“ — люди обеспечиваются жильем за счет расселения. В настоящий момент остались 33 лица, которые не обеспечены жильем. Работа ведется», — отметил городской прокурор Ногинска Дмитрий Пантелеев.

Источник фото: телеканал «360»

На сегодняшний день остается целый ряд жилых комплексов, которые находятся только на стадии решения вопросов. Проблемным признан ЖК «Купавино». Несмотря на то, что дом почти готов, есть сложности с благоустройством прилегающей территории. По словам застройщика, чтобы сдать его до конца года, сейчас идет поиск подрядных организаций.

«Мы переживаем, что может выпасть снег и мы не сможем качественно постелить асфальт. Поэтому мы хотим привлечь компанию, организовать банковский аккредитив. Компания сделает работы и заберет денежные средства», — рассказал Владимир Кормаков, генеральный директор ООО «Стройкапитал».

Источник фото: телеканал «360»

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Прогнозируемый срок сдачи ЖК «Высокий берег» — первый квартал 2020 года. Возобновить строительство застройщик планирует в ноябре.

Число участников долевого строительства ЖК «Венеция» — 130 человек. Сейчас работы на объекте не ведутся. Но инвестор уже появился, поэтому есть все шансы возобновить стройку в ближайшие месяцы.

Источник фото: телеканал «360»

«Очень надеюсь, что от 1,5 до двух недель мы сможем выйти на подписание договора и начало кредитования», — сказал застройщик ООО «Восточная инвестиционно-строительная компания» Юрий Денисов.

Выходом из сложной ситуации стало создание межведомственной комиссии, которая оказывает помощь в решении вопросов по организации взаимодействия между органами, а также мотивирует застройщика на активные действия. Благодаря этому строительство дома на улице Третьего Интернационала, которое началось шесть лет назад, наконец подходит к концу. Его сдадут уже в ближайшие месяцы.