Права обманутых дольщиков на контроле у прокуратуры. Как в Богородском округе решают проблему долгостроев
Эскроу-счет станет основным способом покупки квартиры на этапе строительства. С застройщиком дольщик заключает только договор. Деньги кладутся в банк на так называемый защищенный эскроу-счет. Только когда участник долевого строительства получит ключи от квартиры, застройщик сможет получить деньги.
Апартаменты и счета эскроу появились в «Подмосковных стройках». Новшества сервисаПодробнее
Однако для полного перехода на эту модель понадобится около 2,5 года. За соблюдением прав обманутых дольщиков следят прокуратура, территориальные подразделения Роспотребнадзора и Госстройнадзора. В Богородском городском округе более двух тысяч дольщиков, 13 жилых комплексов и 58 МКД — долгострои, семь — проблемные. В топ-банкрот входит ЖК «Рябиновые аллеи».
«ЖК „Рябиновые аллеи“ — люди обеспечиваются жильем за счет расселения. В настоящий момент остались 33 лица, которые не обеспечены жильем. Работа ведется», — отметил городской прокурор Ногинска Дмитрий Пантелеев.
На сегодняшний день остается целый ряд жилых комплексов, которые находятся только на стадии решения вопросов. Проблемным признан ЖК «Купавино». Несмотря на то, что дом почти готов, есть сложности с благоустройством прилегающей территории. По словам застройщика, чтобы сдать его до конца года, сейчас идет поиск подрядных организаций.
«Мы переживаем, что может выпасть снег и мы не сможем качественно постелить асфальт. Поэтому мы хотим привлечь компанию, организовать банковский аккредитив. Компания сделает работы и заберет денежные средства», — рассказал Владимир Кормаков, генеральный директор ООО «Стройкапитал».
Более 250 обманутых дольщиков Подмосковья получили ключи от квартир за неделюПодробнее
Прогнозируемый срок сдачи ЖК «Высокий берег» — первый квартал 2020 года. Возобновить строительство застройщик планирует в ноябре.
Число участников долевого строительства ЖК «Венеция» — 130 человек. Сейчас работы на объекте не ведутся. Но инвестор уже появился, поэтому есть все шансы возобновить стройку в ближайшие месяцы.
«Очень надеюсь, что от 1,5 до двух недель мы сможем выйти на подписание договора и начало кредитования», — сказал застройщик ООО «Восточная инвестиционно-строительная компания» Юрий Денисов.
Выходом из сложной ситуации стало создание межведомственной комиссии, которая оказывает помощь в решении вопросов по организации взаимодействия между органами, а также мотивирует застройщика на активные действия. Благодаря этому строительство дома на улице Третьего Интернационала, которое началось шесть лет назад, наконец подходит к концу. Его сдадут уже в ближайшие месяцы.