Как уберечь детей от киберзависимости? Советы психиатра

Кибермир таит много опасностей — от игромании и сколиоза до «групп смерти» в соцсетях. Чтобы ребенок не попал в это болото, нужен диалог, разумные ограничения и новые предложения.

Как сообщило Роскачество со ссылкой на психиатра-нарколога Дмитрия Фролова, понять, что ребенок стал зависимым от компьютера и игр, можно по внезапным перепадам настроения, лжи и плохим оценкам. Прежде всего необходимо выяснить, что привело к тому, что ребенок сбежал в кибермир. У него изначально могла быть депрессия. В любом случае лучше обратиться к специалисту.

Лучший способ борьбы с киберзависимостью — это предупредительный удар. С ребенком необходимо договориться на берегу. Например, о том, что играть он будет не больше часа после уроков, так как два, по мнению экспертов, это первый шаг к зависимости. Траты на онлайн-развлечения необходимо ограничить детской картой с лимитом.

В идеале — увлечь ребенка вообще чем-нибудь другим. Например, отвести в секцию или кружок. И обязательно нужен собственный пример. Вряд ли ребенок будет серьезно воспринимать маму или папу, которые часами сидят за компьютером или в смартфонах.

Ранее депутат от ЛДПР Василий Власов заявил, что государству необходимо финансово поддерживать отечественных разработчиков компьютерных игр, чтобы обогатить российский рынок еще одним направлением.