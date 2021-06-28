Как Tele2 за шесть лет стал одним из самых популрных операторов московского региона

Оператор Tele2 работает в Московской области уже шесть лет. За это время компании удалось полюбиться абонентам. Что нового принесет этот год, и чем жителей региона удивит самый молодой оператор на телеком рынке, рассказал Игорь Жижикин, директор «Tele2 Москва» в интервью «360».

Путь от регионального оператора до игрока федерального уровня для Tele2 был непростым. Но компания смогла составить конкуренцию гигантам отрасли.

«Всегда очень весело вспоминать, когда буквально шесть лет назад было принято решение о выходе на московский рынок. Рынок московский — самый непростой, самый злой, самый конкурентный, где работают самые лучшие команды. И, конечно, это был для нас вызов. Если посмотреть на заголовки прошлых лет и почитать, и вспомнить, а что же там было: все писали в один голос „Это невозможно, так не бывает, никто так быстро не развивался. Ничего у них не получится и вообще мы тут сети строили уже больше 20 лет, а тут ребята какие-то молодые пришли и хотят нас победить“», — рассказал Игорь Жижикин.

Пройдя все сложности, Tele2 стал одним из самых популярных современных операторов.

Можно с гордостью сказать, что у нас все получилось. И мы не только построили самую современную сеть, но мы даем связь везде, где это требуется. Независимо это Москва, Московская область, Дубна или Красногорск, центр Москвы — везде для всех один сервис. И это очень здорово, очень приятно. И почему мы этим гордимся? Потому что вся наша команда Tele2 в одном трудовом порыве совершила за полтора года чудо — сеть была построена. У нас все получилось. Игорь Жижикин директор «Tele2 Москва»

Успех компании Жижикин связал с тем, что оператор вышел на рынок московского региона последним. Благодаря этому у Tele2 была возможность изучить опыт всех конкурентов.

«Мы не наступали на те грабли, на которые наступали другие. Мы строили сеть на самом современном оборудовании. Мы изначально понимали, что нужно клиенту. Клиенту сейчас нужен интернет. Мы, построив эту сеть, дали людям возможность получить инновационные услуги здесь и сейчас, не дожидаясь, когда они появятся. А с учетом того, что оборудование достаточно быстро шагнуло вперед, мы смогли сделать это очень быстро. Мы победили, потому что мы были последние, и мы не ждали, как и что может случиться. Мы уже все знали, поэтому это наше преимущество конкурентное», — уточнил Жижикин.

Директор «Tele2 Москва» подчеркнул, что оператор предоставляет абонентам услуги высокого качества даже в отдаленных населенных пунктах Московской области. Пандемия в прошлом году показала, что оператор готов к любым вызовам и сложностям.

«Люди поехали подальше от города. Они поехали в Московскую область. Для нас это не было неожиданностью, мы бросили все свои силы для того, чтобы связь для наших клиентов оставалась на том же самом уровне. У нас мгновенно в течение недели трафик вырос на 14%. И начался технический коллапс. Мы достаточно быстро отреагировали на все. Мы являемся предприятием непрерывного цикла. И требование закона обязывает нас всегда предоставлять услугу с необходимым качеством. Что мы и сделали. Мы увеличили количество строительства уже на 17% в этот период, мы смогли покрыть те территории, где нам, как казалось, людей нет, но они появились. И уже сейчас можно с гордостью сказать, что пандемия помогла нам покрыть территорию теперь уже 100% в Москве и Московской области», — заключил Жижикин.