Как строят временный госпиталь на ВДНХ. Видео

В Москве продолжается переоборудование павильона № 75 на ВДНХ во временный госпиталь для больных коронавирусной инфекцией.

На кадрах, опубликованных РИА «Новости» в Facebook, видно, что в стенах павильона уже появились перегородки для будущих палат. В некоторых палатах уже началась установка необходимого оборудования.

Ранее в Одинцовском округе открыли госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией. Он был переоборудован на базе конгрессно-выставочного комплекса Минобороны России «Патриот». Первый блок уже открыт, и госпиталь начал принимать пациентов. Медицинское учреждение развернулось на 47 тысячах квадратных метров. Всего в стационаре развернуто больше 1,4 тысячи коек. Госпиталь поможет снизить нагрузку на другие больницы региона.

12 мая начал прием больных еще один госпиталь для пациентов с COVID-19, который открылся в выставочном комплексе «Крокус Экспо» в Красногорске.

Больница появилась внутри выставочного центра по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. К работе приступили в ночь на 30 апреля и за неделю под госпиталь переоборудовали огромное выставочное пространство.