Когда дело не в тебе: как стресс «убивает» организм

Многим знакомо состояние, когда проблемы и скандалы атакуют нон-стоп. Из-за стресса мы срываемся на близких, принимаем импульсивные решения и раздражаемся по пустякам. Еще одно последствие такого состояния — серьезный урон не только настроению, но и здоровью.

Иногда проблему решить проще, чем кажется. Например, достаточно пропить курс витаминов. Но сначала важно выяснить, какой именно сбой произошел в организме.

Высокий уровень кортизола

Кортизол не нуждается в представлении — это тот самый «гормон стресса». Несмотря на свою репутацию, он необходим организму. В мирное время он нужен для запасания энергии, контроля тонуса сосудов, засыпания и пробуждения.

«Веселье» начинается, если его уровень повышен, что может проявляться тревогой, чувством одиночества и проблемами со сном. Если концентрация кортизола повышается постоянно, это способно вызвать сужение кровеносных сосудов и повышение уровня артериального давления. В сочетании с дисбалансом «плохого» и «хорошего» холестерина увеличивается риск инфарктов и инсультов.

Низкий уровень витамина D

Нехватка солнца приводит не только к отсутствию красивого загара, но и к проблемам с «солнечным» витамином D. От нее не застрахованы даже те, кто живет под теплыми лучами круглый год. Все дело, например, в избыточной защите от солнца в виде одежды и защитных кремов.

Человек получает витамин D двумя путями: из пищи и при попадании на кожу ультрафиолетового излучения. Этот витамин необходим для хорошего состояния костей и мышц — он помогает кальцию и фосфору, строительному материалу нашего организма, всасываться в тонком кишечнике.

Также витамин D используют лейкоциты — белые клетки крови, которые борются с внутренними и внешними угрозами: раковыми клетками, вирусами и бактериями. Даже минимальное снижение его уровня приводит к тому, что иммунная защита ослабевает.

Низкий уровень витамина D влечет дефицит «гормона счастья» серотонина и вымывание кальция из организма. Еще один «бонус» — нехватка магния, которая может вызывать тревожные состояния и бессонницу.

Состояние щитовидной железы

Источником депрессии, конфликтов, усталости и нарушений сна может быть орган в вашей шее — щитовидная железа. Это еще один наш «мозг», отвечающий за обмен веществ и энергии в каждой клетке.

За счет своей роли щитовидка имеет много способов намекнуть о своем здоровье. Неожиданный скачок веса, хроническая усталость, подавленное настроение или усиленное выпадение волос, ухудшение состояния кожи. Список того, что могут вызвать болезни щитовидной железы, обширен.

Подозрения на нарушения гормонального баланса и обмена веществ — еще один повод к лабораторному обследованию щитовидки. Женщинам рекомендуется регулярно делать профилактику — заболевания щитовидной железы у них встречаются намного чаще, чем у мужчин.

Как выявить сбой

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Для проведения анализа потребуется кровь из вены — взятие биоматериала оплачивается отдельно.

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Однако могут быть противопоказания. Необходима консультация специалиста.