Новогодняя проверка здоровья: россиянам рассказали, как спрогнозировать влияние коронавируса на организм

Новый год не время для сюрпризов. Поэтому о своем здоровье нужно позаботиться заранее. Медицина дошла до того, что теперь можно оценить вероятность развития тяжелой формы COVID-19 и обнаружить последствия перенесенной инфекции после выздоровления с помощью определенных показателей.

Источник фото: лаборатория «Гемотест»

Чтобы спрогнозировать влияние коронавируса на организм, достаточно сдать несколько анализов.

Клинический анализ крови

В кровь попадают все вещества, которые выделяются при жизнедеятельности клеток, поэтому изменение ее показателей позволяет замечать сбои в любых внутренних процессах.

Коронавирусная инфекция исключением не стала: повышение количества лейкоцитов, нейтрофилов и эозинофилов наблюдалось у 65% пациентов с COVID-19 старше 60 лет с сопутствующими хроническими заболеваниями.

D-димер

Анализ крови на D-димер помогает оценить процесс тромбообразования и рассасывания тромбов в организме. Дело в том, что COVID-19 способствует тромбообразованию, это особенно опасно для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, врожденными патологиями сердца, ведущих малоподвижный образ жизни и восстанавливающихся после хирургических вмешательств.

Витамин D

«Солнечный» витамин D помогает укрепить иммунитет и облегчить течение болезни, в том числе COVID-19. Как показывают исследования, низкая концентрация витамина D в крови может привести к повышению уровня воспалительных маркеров, таких как ферритин и D-димер. Помимо этого, у пациентов со сниженным уровнем «солнечного» витамина чаще наблюдались сердечно-сосудистые заболевания.

Цинк

Недостаточность цинка может вызвать нарушение восприятия запаха и вкуса, лихорадку, кашель, боль в горле, общую слабость, боль в конечностях, насморк и в некоторых случаях диарею. Схожие симптомы чаще всего отмечают и заболевшие COVID-19.

От цинка зависит передача информации от здоровой клетки к больной. В случае его нехватки связь нарушается — формируется неправильный иммунный ответ и повышается риск возникновения инфекции дыхательных путей.

С-реактивный белок

С-реактивный белок может активировать иммунную систему и тем самым усиливать фагоцитоз — процесс, благодаря которому поглощаются вредные чужеродные частицы, такие как бактерии и вирусы. Его концентрация повышается при воспалении.

Сывороточное железо и ферритин

Дефицит железа может обострять инфекции и процессы воспаления в организме. Дефицит поможет выявить анализ на ферритин — это сложный белковый комплекс, который работает как основное внутриклеточное депо железа.

Сниженный уровень ферритина может говорить о скрытом дефиците железа, а повышенный позволяет судить о возможном воспалении и инфекции верхних дыхательных путей в 40% случаев.

Фибриноген

Фибриноген подавляет процесс воспаления за счет образования фибриновых матриц, которые служат защитными барьерами. Повышенная концентрация фибриногена может говорить об усиленной работе печени из-за воспаления в организме.

Антитела

Тесты на антитела помогут уточнить стадию инфекции или узнать, что человек уже ее перенес. Это особые белки, которые организм вырабатывает в ответ на встречу с чужеродными агентами, в том числе вирусами и бактериями.

При большинстве других инфекций сначала вырабатываются антитела класса IgM, которые помогают бороться с инфекцией. Их присутствие говорит о том, что человек заражен прямо сейчас. Позже организм отправляет в бой антитела класса IgG — благодаря им он запоминает врага на случай новой встречи.

При коронавирусной инфекции антитела обоих классов, IgM и IgG, нередко обнаруживаются в крови зараженных людей почти одновременно, причем IgG могут начать выявляться даже раньше.

Пройдите комплексное обследование

Опираясь на последние европейские клинические рекомендации, лаборатория «Гемотест» объединила анализы крови в единый комплекс «Важные показатели 2021». С его помощью еще не переболевшие смогут оценить риск тяжелого течения COVID-19, а переболевшие — уточнить, как перенесенная инфекция повлияла на организм. В состав входят клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений, венозная кровь), анализ на 25-OH витамин D суммарный (25-ОН витамин D2 и 25-ОН витамин D3, общий результат), на цинк, С-реактивный белок, сывороточное железо, ферритин, фибриноген, D-димер, коронавирус SARS-CoV-2, антитела IgM и IgG суммарно (Roche, Швейцария).

Акция действует до 21 января 2021 года. Стоимость комплекса 2990 рублей без учета взятия биоматериала. Исследование займет всего один день. Все подробности можно узнать на официальном сайте лаборатории «Гемотест». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.