Для похитителей телефонов важна не только сама техника, но и размещенные в ней данные. Роскачество дало советы, как их уберечь.

Во-первых, нужно обязательно подключить функцию удаленной блокировки смартфона. Так можно будет закрыть доступ к своим данным или стереть их. Важно также, чтобы пин-код был сложным, либо это может быть вход по биометрическим данным.

Роскачество рекомендует постоянно делать резервные копии. Фото, видео и документы следует хранить только в «облаке». Еще важно сохранить серийный номер, его можно посмотреть в настройках IMEI. При краже он может пригодиться.

Когда телефон похитили, нужно на него позвонить, если ответа не последовало, то отследить местоположение и затем дистанционно удалить всю информацию. Кроме того, надо закрыть незавершенные сеансы, проверить аккаунты, не заходит ли кто-нибудь в них. Еще одно важное действие — это блокировка сим-карты и банковских карт.

В полицию нужно сообщать по месту кражи. В Роскачестве говорят, что большинство людей не заявляют в органы после похищения смартфона.