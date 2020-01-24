В России придумали, как спасаться из горящих небоскребов. Это парашют

В России появился парашют «Шанс». Создатели рассказали, что с помощью него можно спастись из горящего небоскреба.

Разработкой занимался московский НИИ парашютостроения, но реализацию взял на себя Ростех. В комплект «Шанса» входит рюкзак с подвесной системой, три купала, вытяжное звено. Каждый человек может отрегулировать подвесную систему специально для себя, учитывая рост и вес.

«У этой парашютной системы нет аналогов в мире. Ее ключевая особенность — возможность совершать прыжки с малых высот, где традиционные парашюты не работают», — сообщил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко. Его слова появились на сайте организации.

Речь идет о прыжке с высоты 33 метров. По словам Евтушенко, для использования парашюта не нужна специальная подготовка. Он сам раскроется на нужной высоте. Серийный производством парашютов «Шанс» займется принадлежащий Ростеху холдинг «Технодинамика». Предполагаемая стоимость комплекта — 150 тысяч рублей. Но продавать «Шанс» будут только юридическим лицам, которые смогут следить за его использованием. Об этом написало РИА «Новости».