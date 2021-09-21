Как современные технологии и искусственный интеллект помогут в повседневных делах?

Искусственный интеллект проник практически во все сферы нашей жизни — посылки доставляют роботы, а на дороги выехали беспилотники. Но значит ли это, что мы все перейдем на электромобили или заведем роботов?

Уже сейчас нейронные сети делают жизнь каждого из нас проще. Самый просто пример — голосовой помощник, к которому мы можем обращаться по несколько раз в день.

Умная колонка давно стала привычной. Многие не представляют жизни без нее. Помимо ответов на вопросы и включения музыки умный гаджет может управлять техникой.

«Умная колонка умеет управлять домом, роботом-пылесосом, кондиционером, телевизором», — уточнил Семен Дашевский, продавец «М.Видео».

Гаджеты существенно облегчают нашу жизнь. Например, отопление включили еще не везде. Обогреватель без присмотра на весь день оставлять страшно, а после работы хочется вернуться в теплую квартиру. Умная техника и здесь выручит. А еще современные технологии помогут с домашними делами — сами пропылесосят или помоют окна. Робот-пылесос может делать уборку, даже когда вас нет дома.

«Допустим, в 12 часов вы уехали работать. Он включается и самостоятельно убирает помещение. У них также стоят датчики, которые не дают им врезаться в какие-то предметы», — отметил Семен Дашевский, продавец «М.Видео».

Следить за фигурой и быть в форме сегодня тоже помогают умные гаджеты. Весы покажут не только вес, но и расскажут о процентном соотношении различных показателей.

«Умные весы умеют отслеживать динамику за период, состояние мышечной массы и соотношение жиров и жидкости в организме», — пояснил Семен Дашевский.

Умные технологии используют и в самой компании «М.Видео». Ведь нейронные сети помогают быстро обрабатывать большое количество информации.

«Искусственный интеллект помогает сформировать готовое решение и персональную цену для каждого покупателя. В мобильном приложении покупатель сканирует QR-код и получает персональную цену, персональную скидку», — рассказал Роман Кулешов, директор магазина «М.Видео».

Если приложение на телефон не установлено, узнать персональную цену можно у любого консультанта «М.Видео». Кроме этого на основе ваших предыдущих покупок сотрудники подберут для вас наиболее выгодные и интересные предложения.