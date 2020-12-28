Россиянам рассказали, как сохранить фигуру в новогодние праздники

Не поправиться в новогодние каникулы и при этом восполнить карантинный дефицит серотонина поможет белковая пища, которая богата полезными аминокислотами.

Восполнить нехватку гормона счастья серотонина возможно путем поступления триптофана, магния, марганца и калия, рассказали газете «Известия» ведущие специалисты-биотехнологи.

Триптофан — это аминокислота, которой много содержится в мясе, сыре, орехах и рыбе. При этом употреблять такую белковую пищу важно в сочетании с овощами.

Также заправлять новогодние салаты можно не майонезом, а печенью трески, а роллы с сыром и рыбой могут стать заменой бутербродам с икрой. Это поможет не набрать лишние килограммы и при этом получить необходимую дозу микроэлементов.

А вот при включении в рацион модных суперфудов, среди которых семена чиа и крупа киноа, стоит несколько раз подумать — ведь эти продукты имеют ряд противопоказаний.

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