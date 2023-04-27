Общество 27 апреля 2023, 05:01 «Как собакам». Отец 10-летней студентки МГУ шокировал публику едой для детей Отец 10-летней студентки МГУ Тепляков накормил младших детей сушками с пола РИА «Новости»

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Отец девятилетней студентки МГУ Евгений Тепляковой шокировал пользователей Сети, показав на видео, чем и как кормит детей. Родитель девочки, поступившей в МГУ в девять лет, на камеру разложил на полу продукты, на которые накинулись дети, опубликовав ролик в своем блоге.

Большинство продуктов, купленных отцом восьмерых детей, оказались дешевой марки. Среди покупок Евгений Тепляков показал хлеб и батоны, которые «так любит» его десятилетняя дочь.

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Дипломированный психолог принес домой с десяток упаковок гречки, риса, макарон, пачку сахара. Он закупился большим количеством сердец, принес фрикадельки и котлеты, купленные по акции, чебуреки, кетчуп, печень, соду, тортики и сушки. Всю еду многодетный отец выкладывал на пол.

«Сейчас будет смертельный номер. Я открою сушки. Дети, давайте! Ваф-ваф-ваф, ешьте сушки!» — объявил психолог.

Дети жадно набросились на угощение, которое отец тоже выложил на пол. Они еще больше разорвали пакет, после чего Евгений Тепляков сказал им не брать еду с пола, так как он ее съест сам.

Это до глубины души возмутило пользователей, которые упрекнули многодетного отца в отсутствии фруктов и дешевых продуктах по акции.

«Жрать просрочку из отходов нефтехимической отрасли, швыряя ее из грязных сумок на пол как собакам, нормально», — написал один из юзеров.

«Съедобно… Критерий отбора продуктов для детей?» — поинтересовался другой.

«Дешевые товары по акции с истекающим сроком годности, да еще и дома по полу поваляли», — отметил пользователь.

Ранее у Теплякова поинтересовались, как живут в тесной квартире ее сестры и братья и как организовано ее обучение. Мужчину упрекнули, что он не отвечает на эти вопросы.