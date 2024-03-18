18 марта 2024, 13:26
«Как слону дробина». Петросян пошутил о позднем отцовстве
Петросян ответил на шутку Харламова о его позднем отцовстве
Недавно юморист Евгений Петросян стал отцом. Юмориста поздравило множество звездных коллег. Гарик Харламов позвонил 78-летнему Петросяну в прямом эфире своего шоу «Кстати» на платформе «VK Видео», передав поздравления от себя и соведущих — Азамата Мусагалиева и Дениса Дорохова.
Во время разговора ведущие шоу задали вопрос о том, как Петросяну удается оставаться таким активным в его возрасте. Комику почти 80 лет.
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«Мы все завидуем, получается», — сказал Гарик.
Петросян ответил с характерным для себя юмором.
«Как сказал один из моих авторов, мой возраст для армянина, как слону дробина», — отшутился он.
Жена юмориста Татьяна Брухунова поделилась радостной новостью о рождении дочери в минувшую среду.
Некоторые комментаторы предположили, что супруги якобы воспользовались услугами суррогатной матери. Однако супруга Петросяна заявила, что просто не выносила свою беременность на публику.
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