Общество 18 марта 2024, 13:26 «Как слону дробина». Петросян пошутил о позднем отцовстве Петросян ответил на шутку Харламова о его позднем отцовстве РИА «Новости»

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Недавно юморист Евгений Петросян стал отцом. Юмориста поздравило множество звездных коллег. Гарик Харламов позвонил 78-летнему Петросяну в прямом эфире своего шоу «Кстати» на платформе «VK Видео», передав поздравления от себя и соведущих — Азамата Мусагалиева и Дениса Дорохова.

Во время разговора ведущие шоу задали вопрос о том, как Петросяну удается оставаться таким активным в его возрасте. Комику почти 80 лет.

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«Мы все завидуем, получается», — сказал Гарик.

Петросян ответил с характерным для себя юмором.

«Как сказал один из моих авторов, мой возраст для армянина, как слону дробина», — отшутился он.

Жена юмориста Татьяна Брухунова поделилась радостной новостью о рождении дочери в минувшую среду.

Некоторые комментаторы предположили, что супруги якобы воспользовались услугами суррогатной матери. Однако супруга Петросяна заявила, что просто не выносила свою беременность на публику.