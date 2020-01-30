Как школьникам изучать историю? Ответил политтехнолог Громский

По словам Громского, стандарт определяется исторической правдой и документом, на котором она основывается. Он заметил, что школьников надо обучать тому, чтобы они воспринимали вектор развития стран на историческом примере. Если им будет интересен тот или иной период, то очевидно, что они будут самостоятельно искать информацию по приглянувшейся теме.

«Важно, чтобы дети хотя бы в общих чертах понимали, какие были действия народов различных, правительств, какие объективные или субъективные последствия», — отметил специалист.