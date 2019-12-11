Как сэкономить на проезде в метро?

Каждый второй платеж по карте в метро совершается через систему «Мир».

Чтобы сэкономить на проезде в метро, нужно найти специальный турникет, принимающий банковские карты. При оплате бесконтактной картой «Мир» проезд будет стоить намного дешевле. Сначала с карты спишется 42 рубля, а затем 15 рублей вернется кэшбэком. Такой способ оплаты сейчас у москвичей очень популярен.

«Уже в октябре мы заметили, что категория городского общественного транспорта вышла на второе место по количеству оплат картами «Мир». Здесь, конечно, не последнюю роль сыграла наша акция. Мы видим, что каждая вторая оплата по банковским картам на турникетах московского метрополитена уже осуществляется с помощью карт «Мир», — отметила директор по развитию продуктов платежной системы «Мир» Мария Точилова.

Максимальное количество оплат бесконтактной картой «Мир» пока что приходится на ноябрь — это 129 тысяч операций в сутки. Но это еще не все полезные бонусы. Во-первых, одна карта для всех оплат — это действительно удобно. «Мир», к тому же, сохраняет не только деньги, но и время: пополнять баланс не нужно — значит, прощайте очереди. Та же выгода получается и во время поездок на МЦК: при пересадке не нужно тратить время и платить второй раз. Плюсы есть и для туристов: если в Москву приехали всего на пару дней, то покупать проездной нет смысла. Экономить на проезде в транспорте точно получится еще весь декабрь, но акция, возможно, продлится и в следующем году. Руководство платежной системы сейчас ведет переговоры.