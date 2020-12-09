«Как сделать вино и антисептик». Google назвал самые популярные запросы в 2020 году

Google сделал подборку самых популярных запросов в Сети. Чаще всего в 2020 году пользователи искали связанную с пандемией информацию. Их интересовало, как самим сделать антисептик и сшить маску. А кто-то пытался изготовить вино в домашних условиях.

«Ежегодно в рамках проекта „Год в Поиске“ Google делится подборкой самых популярных запросов в различных категориях. Мы рассказываем, какие фильмы и сериалы чаще всего искали в России, куда хотели поехать, что хотели научиться делать и кем стать, о каких событиях говорили», — рассказала пресс-служба компании.

Наиболее распространенным запросом в категории «Как сделать что-то в домашних условиях» оказался рецепт антисептика. Также пользователи искали информацию об изготовлении вина, масок и майонеза. В пятерку лидеров попали вопросы о чистке серебра и шугаринге.

Но этим запросы не ограничились. Людей интересовало, как посадить картошку, получить пропуск, встать на биржу труда и вернуть обоняние. Еще гуглили значение слов «пандемия», «коронавирус» и «Конституция». Во время самоизоляции многие коротали время за просмотром фильмов. Чаще всего пользователи искали картины «Холоп», «Джентльмены», «Довод», «Союз спасения» и «Лед 2». Среди сериалов по запросам лидируют «Жестокий Стамбул», «Бумажный дом» и «Ветреный».

Следующей категорией стали обсуждаемые события. Здесь запросы касались коронавируса, выборов в США и поправок к Конституции. В разделе «Путешествия» люди искали информацию о Сочи, Туле, Твери, Калининграде и Нижнем Новгороде.