Как сделать медицинскую маску дома? Советы от врачей

Медицинскую маску для защиты от коронавируса можно легко сделать в домашних условиях. Для этого понадобится самая простая марля, которую нужно сложить в несколько слоев.

«Подходят хлопчатобумажные ткани, лучше всего марля, три-пять слоев», — приводит РИА «Новости» слова хирурга Натальи Германович.

То, что марля для маски — это самая подходящая ткань, подтвердила и завкафедрой инфекционных болезней Сеченовского университета Елена Волчкова. Она отметила, что марля отлично пропускает воздух и зарекомендовала себя во время Великой Отечественной войны.

Волчкова подчеркнула, что менять самодельные маски необходимо каждые два часа. Их можно и нужно стирать с обычным порошком (лучше прокипятить), а потом обязательно прогладить. Маска должна плотно прилегать к лицу, а если она увлажнилась, то ее стоит сразу отправить в стирку, не дожидаясь окончания двух часов.

Во всем мире сейчас пандемия нового коронавируса, который вызывает тяжелую болезнь COVID-19. Вспышка инфекции началась в Китае. Позже эпицентр переместился в Европу. Многие страны сейчас закрыли свои границы и объявили карантин в крупных городах. Вирусом за три месяца заразились 786 тысяч человек. От COVID-19 скончались во всем мире почти 38 тысяч инфицированных.